Nani marca na goleada da Lazio frente ao lanterna-vermelha Benevento

Lusa 29 Out, 2017, 15:46 | Futebol Internacional

Na visita ao Benevento, que ainda não conseguiu pontuar, a formação de Roma chegou ao intervalo a vencer por 3-0, na sequência dos golos de Bastos, Ciro Immobile, e Adam Marusic, aos quatro, 13 e 24 minutos, respetivamente.



O Benevento, promovido esta época ao principal escalão do futebol italiano, reduziu a desvantagem por intermédio de Achraf Lazaar (55), mas aos 76, já com Nani em campo, Marco Parolo apontou o quarto da equipa visitante.



Nani, que aos 71 minutos entrou para o lugar de Senad Lulic, fechou a contagem do encontro da 11.ª jornada, com um golo aos 86 minutos.



Com este triunfo, a Lazio subiu ao topo da classificação, com os mesmos 28 pontos de Juventus e Nápoles, que ainda hoje recebe o Sassuolo.