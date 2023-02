Nani, sem rotura total do ligamento, evita cirurgia e terá recuperação mais rápida

O avançado campeão da Europa em 2016, de 36 anos, lesionou-se em 06 de janeiro ao serviço do Melbourne Victory, já na parte final do encontro com Brisbane Roar, a contar para a Liga australiana, tendo, então, sido diagnosticada uma rotura total do ligamento.



Em comunicado, a assessoria esclarece que o “afastamento do internacional português Nani dos relvados não será tão longo quanto inicialmente previsto”, admitindo o regresso aos relvados no início do verão.



Nani foi submetido a novos exames no Instituto Cugat, em Barcelona, sob supervisão do clínico Ramón Cugat, que concluíram que “a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito não é total e a recuperação será feita apenas com fisioterapia, sem necessidade de recorrer a uma intervenção cirúrgica”.



O internacional luso joga desde 2022 nos australianos do Melbourne Victory, depois de na época passada ter alinhado pelo Veneza, da Liga italiana, após três temporadas nos norte-americanos do Orlando City.



Antes, Nani envergou, pela terceira vez na carreira, a camisola do Sporting, clube no qual cumpriu a sua formação e do qual rumou a Manchester United, seguindo-se passagens por Fenerbahçe, Valência e Lazio.



O avançado vestiu a camisola das ‘quinas’ em 112 ocasiões, a última das quais no jogo de atribuição do terceiro lugar da Taça das Confederações, frente ao México, em 02 de julho de 2017, poucos dias depois de ter marcado o seu 24.º e último golo pela seleção, frente à Nova Zelândia.