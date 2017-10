Nantes tem terceiro lugar em perigo depois de perder com o Dijon na liga francesa

Lusa 29 Out, 2017, 10:55 | Futebol Internacional

O terceiro posto do Nantes está agora a prémio, já que a equipa orientada por Claudio Ranieri 'escorregou' na visita ao Dijon, perdendo por 1-0, com um golo do cabo-verdiano Júlio Tavares, marcado aos 21 minutos.



A semana negra do antigo clube do treinador portista Sérgio Conceição ficou hoje completa: depois de ser eliminado da Taça da Liga, pelo Tours, na quarta-feira, o Nantes somou hoje a sua terceira derrota na liga e ficou afastado da luta pela liderança do campeonato, disputada por Paris Saint-Germain, primeiro com 29 pontos, e Mónaco, segundo com 25.



O surpreendente triunfo do 14.º classificado significa que, este domingo, a equipa de Ranieri, que tem 20 pontos, pode cair para o quinto posto, em caso de vitória do Lyon, quarto com 19, e do Marselha, quinto com 18.



Do lado oposto está o Caen, que enterrou a sua crise com uma vitória por 1-0 sobre o Troyes. O sexto do campeonato, que somava duas derrotas consecutivas, impôs-se com um golo de Ronny Rodelin, aos 30 minutos.



O mesmo resultado registou-se na receção do Montpellier ao Rennes, com a equipa visitante a beneficiar do autogolo de Brandon Llamas, aos 59.



Os outros encontros hoje disputados terminaram com empates: Guingamp e Amiens ficaram igualados a um, enquanto Estrasburgo e Angers empataram 2-2.