Nápoles alcança Inter na liderança em Itália

Já se previa um jogo difícil para o atual campeão de Itália, mas as coisas complicaram-se quando a Atalanta se adiantou no marcador, aos 29 minutos, pelo médio ucraniano Ruslan Malinovsky, vantagem que o AC Milan só anularia na segunda parte, aos 68, pelo médio argelino Ismael Bennacer.



O internacional português Rafael Leão foi titular na equipa milanesa, mas seria substituído pelo internacional belga, ex-Liverpool, Divock Origi, aos 66 minutos.



A protagonizar uma entrada forte no campeonato, o Nápoles goleou hoje na receção ao Monza, por 4-0, num jogo que se simplificou para os napolitanos ainda na primeira parte, na qual fizeram dois golos, o primeiro pelo internacional georgiano Khvicha Kvaratskhelia, contratado ao Dínamo Batumi, da Geórgia, e o segundo pelo internacional nigeriano Victor Osimehn, aos 35 e 45+2 minutos, respetivamente.



Na segunda parte, o Nápoles marcou mais dois golos, por Kvaratskhelia, que ‘bisou’, e pelo central sul coreano, Kim Min-Jae, ex-Fenerbahçe, de Jorge Jesus.



O internacional português Mário Rui foi titular na equipa do Nápoles, viu um amarelo aos 59 minutos e seria substituído pelo uruguaio Mathias Olivera, aos 70.



Nos outros dois jogos de hoje, o Empoli e a Fiorentina empataram sem golos em casa do primeiro, e no Bolonha-Verona também se registou um empate, mas a um golo, com o avançado austríaco Marko Arnautovic a colocar a equipa da casa em vantagem, aos 21 minutos, e o avançado francês Thomas Henry a restabelecer a igualdade, aos 43.



Face ao resultados de hoje, o Nápoles é líder, com seis pontos, os mesmos do Inter, seguidos de um quinteto formado por AC Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Torino, todos com quatro pontos.



A Roma, de José Mourinho, que soma três pontos, mas tem apenas um jogo, recebe na segunda-feira a Cremonese.