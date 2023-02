Nápoles aumenta vantagem na Liga italiana

Com o português Mário Rui no 'onze' até aos 70 minutos, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia deu vantagem aos napolitanos, com um golo aos 22 minutos.



Na segunda parte, o nigeriano Victor Osimhen fez, aos 65 minutos, o seu 17.º golo na prova, com o macedónio Eljif Elmas a fazer o resultado final, aos 79.



Com a sexta vitória consecutiva no campeonato, o Nápoles deu mais um passo rumo à conquista do 'scudetto', tendo agora 59 pontos, mais 16 do que o Inter de Milão, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que tem menos um jogo.



A Atalanta segue no terceiro posto, com 41 pontos, os mesmos da AS Roma, de José Mourinho, e do campeão AC Milan.