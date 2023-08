O futebolista sueco Jens Cajuste, proveniente dos franceses do Reims, foi contratado pelo Nápoles, anunciou o clube campeão de Itália, sem revelar o valor da transferência nem a duração do contrato.

Internacional pelo seu país, Cajuste, de 24 anos, é a quinta contratação do Nápoles, agora treinado pelo francês Rudi Garcia, na "janela" de mercado de verão.



Antes de ingressar no Reims, em janeiro de 2022, pelo qual marcou cinco golos em 39 jogos da liga francesa, o médio sueco era jogador dos dinamarqueses do Midtjylland.