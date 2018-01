Nápoles "cumpre" contra o Bolonha e é de novo primeiro

Lusa 28 Jan, 2018, 17:30 | Futebol Internacional

Na véspera, a 'Juve' tinha passado para a frente, com dois pontos de avanço, mas ainda no decorrer desta 22.ª jornada os napolitanos fizeram o que se esperava e ganharam o seu jogo também, pelo que recuperam o comando da Série A.



No topo da tabela, o Nápoles tem 57 pontos, a Juventus 56 e o terceiro é a Lazio, com 46, que só joga mais logo contra o AC Milan.



Adiantou-se o Bolonha no estádio San Paolo, logo no primeiro minuto, através do argentino Palacio, antigo avançado do Inter.



A vantagem durou pouco, já que, aos cinco minutos, M'Baye, jogador do Bolonha, fez autogolo. O Nápoles ainda marcaria mais duas vezes, para uma vitória clara, e ambas pelo belga Mertens: aos 37 minutos, de grande penalidade, e aos 59.



O português Mário Rui foi hoje titular na defesa do Nápoles (décimo jogo da época), ajudando ao que é já a sétima vitória consecutiva da formação treinada por Maurizio Sarri.



No sábado, a Juventus teve muito trabalho para conseguir os três pontos em Verona e só bateu o Chievo, por 2-0, quando já estava em superioridade numérica, 11 contra 9. Khedira inaugurou o marcador aos 67 minutos, e Higuain fechou as contas aos 88.



Quem já começa a 'descolar' da luta pelo terceiro lugar é o Inter - depois de um arranque do campeonato na frente, começa a perder muitos pontos, como aconteceu hoje em Ferrara, com o SPAL (1-1).



Com João Cancelo a titular, o Inter estevem em vantagem desde o minuto 48 (autogolo de Vicari) e consentiu o empate aos 90 (Paloschi).



As contas para o Inter podem piorar ainda mais, se no fecho da ronda, logo à noite, a Roma ganhar à Sampdoria, igualando assim os milaneses. O Inter está com 44 pontos e a Lazio com 41.



Destaque na ronda, ainda, para a goleada do 'aflito' Verona em Florença - 4-1 à Fiorentina, do português Gil Dias, que marcou o golo de honra da sua equipa.



O Génova, com Miguel Veloso, perdeu em casa com a Udinese (0-1).