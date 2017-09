Nápoles e Juventus mantêm-se firmes na liderança em Itália

Lusa 23 Set, 2017, 22:38 | Futebol Internacional

O avançado argentino Paulo Dybala, melhor marcador da prova, com 10 golos, abriu e fechou a contagem para a Juventus, aos 16 e 90+1 minutos, tendo o bósnio Pjanic, aos 40, e o brasileiro Alex Sandro, antigo jogador do FC Porto, aos 57, dado expressão à goleada dos anfitriões.



O Nápoles esteve a perder no estádio do Spal, na sequência do golo marcado por Schiattarella, aos 13 minutos, virou o resultado a seu favor com golos de Insigne (14) e Callejon (72), mas consentiu novo empate, consumado por Viviani, aos 78, antes de Ghoulam segurar o triunfo, aos fixar o 3-2 final, aos 83.



Juventus, adversária do Sporting na Liga dos Campeões, e Nápoles mantêm-se no topo da classificação, assumindo-se como as únicas equipas com um percurso 100% vitorioso, com cinco pontos de vantagem sobre o Inter Milão e a AS Roma, que têm menos um jogo realizado.



Os romanos venceram a Udinese por 3-1, graças aos remates certeiros de Edin Džeko, aos 12 minutos, e ao ‘bis’ de Stephan El Shaarawy, aos 30 e 45, tendo Jens Larsen reduzido para os visitantes, aos 90.