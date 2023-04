Nápoles empata a zero em jogo a pensar na "Champions"

Na 30.ª jornada, com o título praticamente garantido, o técnico Luciano Spalletti optou por 'cumprir' calendário, deixando de fora grande parte dos seus habituais titulares, no 'intervalo' da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões com o AC Milan, depois do desaire (1-0) em San Siro, na primeira mão.



O nulo mantém o emblema do sul de Itália com 14 pontos de vantagem no topo da Serie A e a caminho do seu primeiro 'scudetto' desde 1989/90, numa partida em que Mário Rui não saiu do banco na equipa da casa e que Miguel Veloso não participou na formação forasteira por castigo.



Destaque para o regresso, após lesão, do avançado nigeriano Victor Osimhen, lançado aos 73 minutos, no Nápoles, numa clara opção para ganhar ritmo tendo em conta o jogo de terça-feira com o AC Milan.



No primeiro jogo do dia, a lutar pela continuidade na 'Champions' na próxima época, o AC Milan, quarto classificado, também empatou, mas 1-1, no campo do Bolonha, oitavo. Rafael Leão foi igualmente poupado e entrou em campo no último terço da partida.