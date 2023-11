Nápoles empata com Union Berlim no grupo do Sporting de Braga

Os italianos do Nápoles empataram hoje a um golo na receção aos alemães do Union Berlim, no Grupo C da Liga dos Campeões de futebol, no qual está incluído o Sporting de Braga.

A equipa italiana adiantou-se no marcador aos 39 minutos, pelo médio Matteo Politano, na sequência de uma jogada do internacional português Mário Rui, que fez a assistência para o primeiro golo.



Na segunda parte, o Union Berlim conseguiu restabelecer o empate aos 52 minutos, pelo costa-marfinense David Fofana, que se manteve até final e que interrompeu uma série 12 derrotas consecutivas da equipa alemã em todas as competições (Bundesliga, Taça e Liga dos Campeões).



Além de Mário Rui, houve outro internacional luso que esteve em campo, no eixo da defesa do Union Berlim, Diogo Leite, que jogou os 90 minutos.



O Union Berlim, que assegurou o apuramento para a ‘Champions’ na época passada, é o atual 16.º classificado da Bundesliga, com apenas seis pontos em 10 jornadas, somando duas vitórias e oito derrotas que lançaram a equipa numa crise profunda.



O Real Madrid lidera o grupo C com nove pontos, seguido do Nápoles, com sete, do Sporting de Braga, com três, e do Union Berlim, com um.