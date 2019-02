Nápoles empata e já está a 13 pontos da líder Juventus em Itália

Lusa Comentários 17 Fev, 2019, 22:10 | Futebol Internacional

Ainda sem Mário Rui, lesionado, Carlo Ancelotti não fez grandes alterações ao ‘onze’ do Nápoles, deixando apenas o belga Mertens no banco de suplentes, mas a equipa anfitriã não foi capaz de bater o Torino.



O Nápoles chegou aos 53 pontos, a 13 da líder Juventus, que na sexta-feira bateu o Frosinone por 3-0 - com um dos golos a ser marcado pelo avançado português Cristiano Ronaldo - e ainda não perdeu no campeonato, enquanto o Torino é nono, com 35.



O Inter de Milão, terceiro classificado, colocou-se a sete pontos dos napolitanos, ao vencer por 2-1 a Sampdoria, em casa, num jogo equilibrado, que se decidiu em seis minutos frenéticos.



O argentino Icardi ficou na bancada, por lesão, no final de uma semana em que perdeu a braçadeira de capitão para Handanovic, depois de ter estado envolvido em várias polémicas com a direção do clube milanês.



O primeiro golo do jogo surgiu dos pés de D’Ambrosio, que surgiu no lugar de lateral direito, com o português Cédric Soares a não sair do banco, depois de o italiano ter sido assistido pelo croata Perisic, aos 73 minutos.



Dois minutos depois de entrar e três após o 1-0, Gabbiadini igualou para a ‘Samp’, ao finalizar uma bola perdida na área, aos 76, mas o ritmo frenético daqueles minutos continuou, com Nainggolan ao fazer um grande golo, aos 78, com um remate sem deixar a bola cair no chão.



Na equipa de Luciano Spalletti, João Mário entrou aos 59 minutos, rendendo Roberto Gagliardini.



A Udinese venceu em casa por 1-0 o Chievo, afastando-se dos lugares de descida, enquanto o Génova, que teve Pedro Pereira em campo a partir dos 88 minutos, bateu a Lazio por 2-1, atrasando os ‘laziale’ na luta pelos lugares europeus.



O Empoli venceu o Sassuolo por 3-0 e colocou-se três pontos acima da ‘linha de água’, enquanto a Fiorentina começou a perder na visita ao Spal, mas acabou por golear, por 4-1, subindo ao oitavo lugar, a três pontos dos lugares que dão acesso às competições europeias.



Na segunda-feira, a Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, encerra a 24.ª jornada na receção ao Bolonha, sendo que uma vitória isola a equipa da capital italiana no quinto posto, a um ponto do quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões.