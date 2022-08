Nápoles falha liderança isolada na Serie A

A equipa do defesa internacional português Mário Rui, titular no domingo, está em igualdade pontual com o campeão, AC Milan, a Lazio, a Atalanta, o Torino e a Roma, enquanto o Inter Milão, derrotado na visita à Lazio (3-1), segue no sétimo lugar, com seis pontos.A Juventus, que recebeu e empatou 1-1 em casa com os "giallorossi" do treinador luso José Mourinho e do guardião e compatriota Rui Patrício, é oitava posicionada, com os mesmos cinco pontos da Fiorentina.Por seu turno, a Atalanta visitou e bateu o Verona (1-0), no qual o médio internacional português Miguel Veloso foi titular até ser substituído, aos 52 minutos, graças ao golo solitário do médio neerlandês Koopmeiners, aos 50 minutos.Também Lecce e Empoli continuaram sem vencer na competição, ao empatarem 1-1, ao contrário da Salernitana, que goleou em casa a Sampdoria, por 4-0.Boulaye Dia, aos sete minutos, Bonazzoli, aos 16, Vilhena, aos 50, e Botheim, aos 76, assinaram os golos da formação de Salerno na goleada ao emblema de Génova.A Salernitana segue no 10.º lugar com quatro pontos, o Empoli no 14.º com dois, enquanto Lecce e Sampdoria contam apenas um.