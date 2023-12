Nápoles goleado e eliminado na Taça de Itália

O treinador Walter Mazzarri decidiu apostar numa equipa formada maioritariamente por jogadores menos utilizados, repetindo apenas dois do último jogo frente ao Cagliari, da 16.ª jornada da para a Serie A, disputado no sábado, o lateral brasileiro Natan, que jogou como central, e o médio sueco Jens Cajuste.O internacional português Mário Rui foi titular, mas acabou substituído por Giovanni Di Lorenzo, aos 54 minutos.Quem soube explorar essa opção do técnico da casa foi o Frosinone, que venceu, merecidamente, por 4-0, com golos do médio argentino Enzo Barrenechea, aos 65 minutos, do avançado Giuseppe Caso, aos 70, e dos marroquinos Walid Cheddira e Abdou Harraoui, aos 90+1, de penálti, e aos 90+5, respetivamente.De assinalar um golo não validado ao Nápoles, aos 37 minutos, por mão na bola do avançado Giovanni Simeone.O Frosinone garantiu assim uma vaga nos quartos de final da Taça de Itália, juntando-se à Fiorentina e à Lazio, as únicas equipas que já tinham garantido o apuramento, faltando ainda cinco jogos (Inter-Bolonha, Atalanta-Sassuolo, AC Milan-Cagliari, Roma-Cremonese, e Juventus-Salernitana) para definir os restantes apurados.