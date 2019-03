Nápoles goleia fora a Roma, que pode perder sexto lugar

Lusa Comentários 31 Mar, 2019, 16:29 | Futebol Internacional

Golos do polaco Milik, logo aos dois minutos, do belga Mertens (50), de Verdi (54) e do alemão Younes (81) selaram a vitória napolitana na capital, enquanto a equipa de Claudio Ranieri só conseguiu marcar de penálti, pelo argentino Perotti (45).



Com Mário Rui totalista frente à antiga equipa, a formação de Carlo Ancelotti chegou aos 60 pontos, menos 18 que a líder Juventus, vitoriosa no sábado frente ao Empoli (1-0), e mais 10 do que o terceiro classificado, o Inter de Milão, que hoje ainda joga na receção à Lazio.



Com o golo de hoje, o 10.º nesta edição da ‘Serie A’, Mertens é agora quinto melhor marcador da história do Nápoles, com 103 golos, igualando Antonio Vojak. Está a um do quarto, o uruguaio Edinson Cavani, e a 18 do primeiro, o eslovaco Marek Hamsik.



A Lazio pode ultrapassar a rival Roma se vencer os ‘nerazzuri’ pelas 19:30, o que lhes permitiria subir ao sexto posto, último de acesso às competições europeias, e agudizar a ‘crise’ romana.



À mesma hora, um golo do defesa Vicari deu a vitória à Spal na visita ao Frosinone, que chegou aos 17 pontos, mas segue em 19.º e penúltimo lugar, a oito pontos dos lugares de manutenção.



Fiorentina e Torino empataram em Florença, a uma bola, graças a golos do argentino Giovanni Simeone, para a equipa da casa, e de Baselli, para os forasteiros, e prosseguem um campeonato tranquilo, no 10.º e nono lugares da tabela, respetivamente.



No primeiro jogo do dia, o Parma, com Bruno Alves a titular no eixo da defesa, começou a ganhar, com um tento do costa-marfinense Gervinho, mas a quinta classificada Atalanta deu a volta com um tento do croata Pasalic e um ‘bis’ do colombiano Duván Zapata, que igualou Cristiano Ronaldo e o polaco Piatek no segundo lugar da tabela de melhores marcadores, com 19.



Ainda hoje, o ‘aflito’ Bolonha recebe o Sassuolo, 14.º classificado, antes de novo jogo ‘grande’, entre Inter de Milão e Lazio, marcado para as 19:30, no encerramento da 29.ª ronda.