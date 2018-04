Nápoles perde em Florença e deixa Juventus mais perto da revalidação do título

Lusa Comentários 29 Abr, 2018, 20:28 | Futebol Internacional

O filho do treinador do Atlético Madrid, o antigo internacional argentino Diego Simeone, esteve nos lances capitais da partida, primeiro ao ‘expulsar’ o central senegalês do Nápoles Kalidou Koulibaly, logo aos oito minutos, que derrubou Giovanni quando este se aprestava para entrar na área isolado.



O Nápoles, que luta ‘ombro a ombro’ com a Juventus pelo título, viu-se reduzido a dez unidades logo aos oito minutos, mas a tarde foi mesmo de Simeone, que não só teve participação direta na expulsão de Koulibaly como ‘assinou’ um ‘hat-trick’ ao marcar aos 34, 62 e 90+4 minutos.



Pela equipa napolitana alinhou durante os 90 minutos o internacional português Mário Rui, que viu um cartão amarelo aos 79, numa entrada mais dura.



Com esta derrota, o Nápoles perdeu terreno na luta pelo título e deixou a Juventus, que esteve a perder quase até ao fim em San Siro com o Inter, no sábado, operando a reviravolta no marcador nos momentos finais da partida, com uma vantagem de quatro pontos quando faltam três jornadas para o fim.



De destacar a vitória do AC Milan num terreno tradicionalmente difícil, em Bolonha, por 2-1, sem o contributo do internacional português André Silva, que não chegou a sair do ‘banco’.



Noutros jogos hoje disputados, o Crotone goleou o Sassuolo por 4-1, o Atalanta venceu o Génova por 3-1, com Iúri Medeiros a titular na equipa genovesa, mas a ser substituído aos 54 minutos por Giuseppe Rossi, e a Sampdoria goleou na receção ao Cagliari por 4-1.



Quem aproveitou o fator casa foi a Sampdoria ao golear o Cagliari por 4-1 em Génova, enquanto o Verona comprometeu ainda mais a permanência na Série A ao perder em casa com o Spal por 3-2 e a Udinese logrou um empate a três golos do terreno do já despromovido Benevento.



Entretanto, o Empoli sagrou-se no sábado campeão da Serie B a quatro jornadas para o final e garantiu a subida à Série A na próxima época.