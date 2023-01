Nápoles perde pela primeira vez na liga italiana

A exemplo do Paris Saint-Germain e do Benfica, que também ainda não tinham perdido, o Nápoles regressa da paragem para o Mundial menos eficaz e não passou pela dificuldade da 16.ª jornada, a deslocação ao campo do sempre difícil Inter.



Com a vitória do AC Milan sobre a Salernitana, por 2-1, e da Juventus sobre a Cremonese, por 1-0, o campeonato fica um pouco mais relançado, com o Nápoles a ter cinco e sete pontos, respetivamente, sobre os mais diretos perseguidores.



Até agora pouco eficaz ante equipas do mesmo campeonato, o Inter esteve finalmente em grande e ganha graças a um golo simples, mas absolutamente eficaz, aos 56 minutos: Federico Dimarco centrou, na esquerda, para as costas da defesa e Dzeko cabeceou fulgurante, com muita força e colocação.



Após dois empates apenas, o Nápoles vai finalmente "ao chão", mas o avanço que foi conseguindo até lhe dá para sair da ronda bem na frente e a sonhar com a reconquista do título que lhe escapa desde 1990.