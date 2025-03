Nápoles regressa às vitórias e reaproxima-se do líder Inter na Liga italiana

Pressionados pelo difícil triunfo dos ‘nerazzurri’, no sábado, frente ao lanterna-vermelha Monza (3-2), os napolitanos responderam com autoridade, numa partida em que Romelu Lukaku esteve em destaque, marcando o primeiro golo e assistindo para o segundo.



O internacional belga inaugurou o marcador aos 26 minutos, numa recarga a uma defesa curta de De Gea, e somou o seu 10.º golo esta temporada na Liga italiana.



Lukaku haveria mesmo de ser fundamental no triunfo da sua equipa, uma vez que assistiu, com precisão, Raspadori para o segundo golo, aos 60 minutos – foi a oitava assistência do avançado de 31 anos neste campeonato.



A Fiorentina ainda reduziu, por Gudmundsson, que rematou mais colocado do que em força aos 66 minutos, mas não conseguiu chegar ao golo do empate, apesar de uns minutos finais eletrizantes no Estádio Diego Armando Maradona.



O Nápoles mantém-se, assim, a um ponto do Inter Milão, que comanda a Serie A com 61.



Já a Fiorentina é sétima, com 45, ficando mais longe dos lugares europeus, uma vez que o Bolonha venceu hoje, por 2-1, na visita ao Verona, que acabou reduzido a 10 unidades devido à expulsão, por acumulação de amarelos, do argentino Nicolas Valentini, aos 70 minutos.



Sextos classificados da Serie A, os bolonheses colocaram pressão na Lazio, equipa em lugar de acesso direto à Liga Europa, que tem os mesmos 50 pontos, mas só joga na segunda-feira, no encerramento da jornada, frente à Udinese.



Jens Odgaard adiantou os visitantes, aos 40 minutos, e Nicolo Cambiaghi marcou o segundo para o Bolonha, ao minuto 78. Daniel Mosquera fez o golo de honra da equipa da casa, aos 80.



O Verona é 15.º da Liga italiana, com 26 pontos, estando quatro acima da zona de despromoção.