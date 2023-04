Nápoles retomou caminhada triunfal na Liga italiana de futebol

Vindos de uma pesada derrota por 4-0 ante o campeão AC Milan, os napolitanos voltaram a aproximar-se da reconquista de um título que lhes escapa há mais de 30 anos, alargando provisoriamente para 19 pontos o avanço sobre a Lazio, que jogará no sábado frente à Juventus, adversária do Sporting na Liga Europa.



A cindo dias de reencontrar o AC Milan, agora para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Nápoles, com o português Mário Rui a titular, pareceu totalmente recuperado e tranquilo, para uma vitória sem grandes problemas.



O capitão Giovanni di Lorenzo abriu o ativo, aos 18 minutos, cabeceando com êxito, a passe de Kim Min-jae.



Totalmente dominador na primeira parte, o Nápoles deixou-se surpreender aos 52 minutos: Assan Ceesay cabeceou à barra e na recarga Federico Di Francesco controlou bem e rematou para o empate.



Desde 19 de fevereiro que a equipa de Puglia não marcava, ou seja um 'jejum' de cinco jogos, todos terminados com derrota.



Não foi hoje, ainda, que conseguiu pontuar, já que o Nápoles pressionou bem e chegou ao segundo golo, aos 64 minutos, com o guarda-redes Falcone a marcar na própria baliza, quando tentava evitar um mau atraso de Antonino Gallo.



Na última meia hora, o Nápoles controlou com pressão alta, evitando uma possível nova 'onda' do Lecce.



Mário Rui foi substituído aos 90+4, numa equipa napolitana ainda sem o goleador nigeriano Victor Osimhen, lesionado nos adutores mas considerado recuperável para o jogo da 'Champions'.