Nápoles `tropeça` na Udinese

O escocês Scott McTominay adiantou os napolitanos aos 37 minutos, mas a vantagem não durou e Ekkelenkamp empatou a contenda, três minutos depois, sem que o marcador voltasse a sofrer alterações até final.



Depois de sete triunfos consecutivos na Serie A, o líder consumou hoje a segunda igualdade seguida, somando agora 55 pontos, contra 51 do Inter, que só joga na segunda-feira e pode ficar a um ponto, se puser fim a uma série de dois jogos sem vencer e levar de vencida a Fiorentina.



Quanto à equipa de Udine, este resultado mantém-na num ‘tranquilo’ 10.º lugar, com 30 pontos.



Um penálti do argentino Dybala, aos 57 minutos, bastou para a Roma vencer em casa do Veneza, prosseguindo a equipa da capital uma recuperação liderada pelo novo técnico, Claudio Ranieri.



Os romanos estão em nono lugar, com 34 pontos, e não perdem há oito jornadas consecutivas para o campeonato, tendo ganhado fôlego antes de visitarem o FC Porto, na quinta-feira, para a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



A Lazio mostrou hoje a sua melhor versão e goleou em casa o Monza, por 5-1, em jogo em que o espanhol Pedro ‘bisou’, aos 57 e aos 77, depois de ter começado a partida no banco, com Marusic (31), Castellanos (63) e Dele-Bashiru (88) a fazerem os restantes golos ‘laziale’.



Do outro lado, o penálti convertido por Sensi, aos 86, de nada valeu ao Monza, que contou com Pedro Pereira e Dany Mota no ‘onze’ titular, seguindo estes no 20.º e último lugar, com 13 pontos, enquanto a Lazio é quarta, com 45.



Em outros jogos do dia, Lecce e Bolonha empataram sem golos, atrasando estes últimos na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, seguindo em oitavo lugar a quatro pontos do sexto, e o Cagliari bateu o ‘aflito’ Parma (2-1), afastando-se da zona de descida.