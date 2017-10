Nápoles vence Cagliari e mantém registo perfeito na liga italiana

Lusa 01 Out, 2017, 13:47 | Futebol Internacional

A vitória napolitana começou a ser desenhada logo aos quatro minutos, pelo eslovaco Marek Hamsik, com o belga Dries Mertens a aumentar a vantagem, aos 40, na marcação de uma grande penalidade.



O senegalês Kalidou Koulibaly, aos 47 minutos, fez o terceiro golo do encontro e confirmou o excelente início de temporada do Nápoles, que, além das sete vitórias em sete encontros, soma 25 golos marcados e apenas cinco sofridos.



O Nápoles, que teve o português Mário Rui em campo nos minutos finais, isolou-se provisoriamente no comando da liga italiana, com 21 pontos, mais três do que a Juventus e cinco do que o Inter de Milão, equipas que visitam hoje a Atalanta e o Benevento, respetivamente.



O Cagliari somou a terceira derrota consecutiva e ocupa o 14.º posto, com seis pontos.