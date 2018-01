Nápoles vence e consolida liderança da liga italiana de futebol

Lusa 06 Jan, 2018, 17:25 | Futebol Internacional

O português Mário Rui esteve na origem da assistência que originou o primeiro golo, apontado pelo senegalês Kalidou Koulibaly, aos 65 minutos.



Aos 78 minutos, o espanhol José Callejón confirmou a supremacia do Nápoles, que permanece na liderança da ´Serie A´ com 51 pontos, mais quatro do que a Juventus, que hoje viaja ao reduto do Cagliari.



A Lazio, onde alinham os portugueses Nani e Pedro Neto, subiu ao quarto lugar da liga italiana, depois de vencer por expressivos 5-2 o SPAL, 17.° classificado.



Ciro Immobile foi a grande estrela da partida, ao apontar quatro dos cinco golos da Lazio (19, 26, 41 e 50 minutos), com o primeiro golo dos visitantes a ser apontado aos cinco minutos por Luís Alberto.



Mirco Antenucci marcou os dois golos do SPAL, aos oito e 30 minutos.



A grande surpresa da 20.ª jornada foi protagonizada pelo último classificado, o Benevento, que se impôs 3-2 na receção à Sampdoria, sexta classificada.



Depois de ter iniciado a segunda parte a perder por 1-0, o Benevento impôs-se à Sampdoria e chegou aos 90+1 a vencer por 3-1, com os visitantes a reduzirem em cima do apito final, aos 90+4.



O AC Milan de André Silva venceu também na receção ao Crotone, subindo ao 10.° lugar da liga italiana, com Leonardo Bonucci a apontar aos 54 minutos o único golo da partida.



Também o Génova venceu pela margem mínima o Sassuolo -- golo do búlgaro Andrey Galabinov aos 80 minutos -, ascendendo à 14.? posição da ´Serie A´.



Antes, o Torino somou a sua sexta vitória da temporada, desta vez por 3-0 frente ao Bolonha, ascendendo ao nono lugar da liga italiana de futebol.