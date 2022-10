Nápoles vence e reassume liderança na Série A italiana de futebol

Os napolitanos, com o internacional português Mário Rui a titular, experimentaram todas as possibilidades do marcador, estiveram a perder, empatados em dois momentos diferentes do jogo e a vencer a partir dos últimos 20 minutos.



A marcha do marcador espelha a grande dificuldade do jogo para a equipa, que ao vencer por 3-2 recupera a liderança (26 pontos), que tinha provisoriamente ficado nas 'mãos' da Atalanta (24), que no sábado venceu o Sassuolo (2-1).



No jogo, no Estádio Diego Maradona, Juan Jesus (45 minutos), Lozano (49) e Osimhem (69) marcaram para o Nápoles, enquanto Zirkzee (41) e Barrow (51) apontaram os tentos do Bolonha, que é 17.º no campeonato, um lugar acima da linha de descida.



Em outros jogos, o vice-campeão Inter Milão, com um início de época abaixo das expectativas, venceu a Salernitana, com golos de Lautaro Martínez e Nicolo Barella, e manteve-se colado à zona europeia, em que o último lugar é ocupado pela Roma.



Os 'nerazzurri' são sétimos, com 18 pontos, a um da Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, que apenas joga na segunda-feira, em casa da Sampdoria, 20.ª e última classificada, enquanto ainda hoje o campeão AC Milan, de Rafael Leão, visita o Verona.



A equipa 'rossoneri', que tem 20 pontos, pode aproveitar o nulo de hoje entre Lazio e Udinese (ambas com 21 pontos) e, em caso de vitória, subir ao terceiro lugar, colocando-se atrás de Nápoles e Atalanta.



No jogo entre Lazio e Udinese, o guarda-redes Luís Maximiano esteve no banco dos romanos, e na Udinese o avançado Beto saiu aos 62 minutos.