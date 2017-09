Nápoles vence em Bolonha e junta-se a Juventus e Inter na liderança

Lusa 11 Set, 2017, 09:43 | Futebol Internacional

O resultado final não traduz as dificuldades do Nápoles, que só na segunda parte conseguiu desfazer o 'nulo', que se manteve até ao minuto 66, altura em que o extremo espanhol José Callejón inaugurou o marcador.



De resto, o triunfo napolitano só foi ratificado já na ponta fina da partida, aos 83 e 88 minutos, através de mais dois golos, pelo internacional belga Dries Mertens e o médio polaco Piotr Zielinski, respetivamente.



O lateral esquerdo português Mário Rui esteve no 'banco' do Nápoles, mas não chegou a ser utilizado.



Com este triunfo, o Nápoles 'encostou-se' à Juventus na liderança, composta agora por um trio ao qual se junta o Inter, todos com nove pontos, seguido pela Lazio, com sete pontos, que goleou hoje o AC Milan por 4-1 em Roma.