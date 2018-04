Nápoles vence em casa da líder Juventus e reduz diferença para apenas um ponto

Lusa Comentários 22 Abr, 2018, 22:03 / atualizado em 22 Abr, 2018, 22:04 | Futebol Internacional

O senegalês Kalidou Koulibaly foi o autor do golo do triunfo do Nápoles, aos 90 minutos, que a quatro jornadas do fim do campeonato reduziu para apenas um ponto a diferença que o separa para o líder e campeão Juventus.



A Lazio venceu a Sampdoria, por 4-0, com golos do sérvio Milinkovic-Savic, aos 32 minutos, do holandês Stefan de Vrij, aos 43, e Ciro Immobile, aos 85 e 88, o último dos quais na sequência de uma assistência de Nani, que saiu do banco aos 79.



Com este triunfo, a Lazio, atual quarta classificada da liga italiana, permanece 'colada' à Roma, terceira, com os mesmos 67 pontos, e manteve a distância de um ponto para o Inter Milão, quinto, que venceu em casa do Chievo, por 2-1.



O Inter Milão chegou à vantagem de 2-0 com golos de Mauro Icardi, aos 50 minutos, e Ivan Perisic, aos 61, mas o Chievo, na luta pela fuga aos lugares de despromoção, ainda reduziu para 2-1 pelo polaco Mariusz Stepinski, aos 90.



A Atalanta venceu o Torino, por 2-1, e tirou partido da derrota em casa do AC Milan frente ao lanterna-vermelha Benevento, por 1-0, para ascender ao sexto lugar, com 55 pontos, que dá acesso à Liga Europa.



O suíço Remo Freuler, aos 53 minutos, colocou o Atalanta em vantagem, o sérvio Adem Ljajic empatou para o Torino, aos 56, e o golo do triunfo dos donos do terreno foi marcado pelo alemão Robin Gosen, aos 64.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Crotone, primeiro clube acima da linha da permanência, venceu por 2-1 em casa da Udinese (15.º), que esteve a vencer com um golo de Kevin Lasagna, aos 05 minutos.



O Crotone deu a volta ao marcador com golos do nigeriano Simeon Nwankwo, aos 07 minutos, e Davide Faraoni, aos 86, e com os três pontos amealhados passou a somar 31, no 17.º posto, os mesmos do Chievo, no 16.º.



O 'aflito' Cagliari, 14.º com 33 pontos, não foi além de um empate a 0-0 na receção ao tranquilo Bolonha (11.º) e enjeitou a oportunidade para se afastar da zona de perigo, colocada quatro pontos abaixo.



A 34.ª jornada encerra na segunda-feira com o Génova a receber o Hellas Verona.