Nápoles vence fora Atalanta e segue invencível na Série A italiana

A equipa de Luciano Spaletti não 'tremeu' com a vantagem da Atalanta aos 19 minutos, na conversão de uma grande penalidade por Ademola Lookman, já que não foi preciso muito para que Osimhen, aos 23, e Elmas, aos 35, marcassem para os napolitanos.



O triunfo deixa o Nápoles, que teve Mário Rui no banco, com 35 pontos e continua a ser o único emblema que ainda não perdeu no campeonato, com 11 vitórias e dois empates, agora com mais oito pontos de diferença para a Atalanta.



Em contrapartida, a formação de Bérgamo pode nesta jornada ser ultrapassada pelo AC Milan, de Rafael Leão e que ainda hoje recebe o Spezia, ou a Roma, do treinador José Mourinho, que no domingo disputa o dérbi da capital com a Lazio.



Nas contas de meio da tabela, o Salernitana (10.º) não foi hoje além de um empate em casa a 2-2 com a Cremonese (19.ª e penúltima), num jogo igualado pelos forasteiros muito perto do fim, e o Empoli, 12.º, venceu o Sassuolo (1-0), 11.º.