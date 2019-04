Nápoles vence Frosinone e praticamente assegura segundo lugar em Itália

Lusa Comentários 28 Abr, 2019, 13:48 | Futebol Internacional

O belga Dries Mertens (19 minutos) e o alemão Amin Younes (49) marcaram os golos dos napolitanos, que tiveram o português Mário Rui no banco e que passaram a somar 70 pontos, mais oito do que o Inter de Milão (terceiro), que no sábado empatou com a já campeã Juventus, que lidera com 18 pontos de avanço.



O Frosinone segue no 19.º e penúltimo lugar e pode ver já confirmada a descida de divisão esta ronda se o Génova vencer hoje o Spal e a Udinese bater na segunda-feira a Atalanta.