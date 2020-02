Nápoles vence Inter e adianta-se nas meias-finais da Taça de Itália

Um tento pleno de ‘classe’ do médio espanhol Fabián Ruiz, aos 57 minutos, assegurou a vitória aos napolitanos, que se colocaram na frente da eliminatória, antes do encontro da segunda mão, agendado para 05 de março, no San Paolo.



Esta foi apenas a 10.ª vitória do Nápoles em 78 visitas aos ‘nerazzurri’, que no domingo alcançaram um importante triunfo sobre o rival AC Milan (4-2) e igualaram a Juventus no topo da ‘Serie A’.



A outra meia-final da Taça da Itália vai opor o AC Milan à Juventus, do internacional português Cristiano Ronaldo, sendo que a primeira mão está marcada para quinta-feira, em Milão.