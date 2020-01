Nápoles vence Lazio e apura-se para as meias-finais da Taça de Itália

O Nápoles qualificou-se para as meias-finais da Taça de Itália de futebol, ao vencer em casa a Lazio, por 1-0, graças a um golo logo aos dois minutos.



Lorenzo Insigne marcou o tento do triunfos dos napolitanos, que venceram a prova cinco vezes e que regressam às meias-finais três temporadas depois.



A Lazio, detentora do troféu, podia ter empatado o encontro aos 10 minutos, mas Ciro Immobile, melhor marcador do campeonato, desperdiçou uma grande penalidade.



Ainda na primeira parte, as duas equipas ficaram reduzidas a 10 jogadores, por expulsões do albanês Elseid Hysaj (Nápoles), por acumulação de amarelos, e do brasileiro Lucas Leiva (Lazio), que viu o vermelho por protestos.



Na quarta-feira, a Juventus, de Cristiano Ronaldo, recebe a Roma, treinada por Paulo Fonseca, com os jogos AC Milan-Torino e Inter de Milão-Fiorentina a disputarem-se na próxima semana.