Nápoles vence Roma e recupera liderança isolada

O golo que decidiu a partida aconteceu ao minuto 80, na sequência de um lançamento longo de Matteo Politano para o internacional nigeriano Victor Osimhen, que explorou um erro crasso do central inglês Chris Smalling na forma como abordou o lance, para marcar de ângulo já apertado.



O Nápoles foi superior à Roma, que se limitou a defender e a fazer jogo direto para Nicolò Zaniolo e para o ponta de lança inglês Tammy Abraham, e só marcou a 10 minutos do fim por alguma falta de eficácia na finalização das jogadas, tantos os erros dos três centrais da Roma, Roger Ibañez, Chris Smalling e Gianluca Mancini.



A vitória napolitana peca por escassa tamanha foi a diferença entre as duas equipas, como, de resto, comprovam os dados estatísticos do jogo, com o líder a ter 60% de posse de bola, 12 tentativas de golo contra seis da Roma, cinco remates enquadrados à baliza contra zero dos romanos, quatro defesas do internacional luso Rui Patrício contra zero de Alex Meret, e 131 ataques contra 62 do seu adversário.



Na baliza romana esteve o guarda-redes português Rui Patrício, que teve um punhado de intervenções que foram adiando a vitória do Nápoles, que teve no banco o internacional português Mário Rui, habitual titular, que, desta vez, não chegou a ser utilizado pelo técnico Luciano Spalletti.



Com este triunfo, o Nápoles recupera a liderança isolada, com 29 pontos, seguido pelo AC Milan, com 26, da Lazio, com 24, da Atalanta, também com 24, da Roma, com 22, e da Udinese, em sexto lugar, com 21.