Nápoles vence Sassuolo e mantém liderança da liga italiana

29 Out, 2017 | Futebol Internacional

A formação napolitana, que ainda não perdeu nesta edição do campeonato, comanda com 31 pontos, mais três do que a Juventus, adversária do Sporting na Liga dos Campeões, que no sábado se impôs ao AC Milan (2-0), e do que a Lazio, que hoje goleou o Benevento, por 5-1.



O Nápoles, que só perdeu pontos no empate sem golos frente ao Inter Milão, colocou-se em vantagem aos 22 minutos, com um golo de Allan, tendo o Sassuolo empatado a partida aos 41, por intermédio de Diego Falcinelli.



Ainda antes do intervalo, um golo de Jose Callejon (44) colocou a equipa da casa em vantagem, que foi ampliada aos 54 minutos, por Dries Mertens.



A Fiorentina não aproveitou a derrota do AC Milan frente à Juventus para se isolar no sétimo lugar, e foi ao terreno do Crotone perder por 2-1.



O triunfo da formação calabresa foi construído em apenas dois minutos, com golos de Ante Budimir e Marcello Trotta, aos 17 e 19, tendo a Fiorentina reduzido a desvantagem aos 44, com um tento de Marco Benassi.



A Sampdoria recebeu e goleou o Chievo por 4-1, com um 'bis' de Lucas Torreira, que marcou aos 26 e 85 minutos, e golos de Karol Linetty (20) e Duvan Zapata (44). O tento dos visitantes foi apontado por Fabrizio Cacciatore, aos 24.



No primeiro jogo do dia, a Lazio goleou por 5-1 o Benevento, lanterna-vermelha, com o último golo a ser apontado aos 86 minutos pelo internacional português Nani, pouco depois de ter entrado em jogo, aos 71, para o lugar de Senad Lulic.



Num encontro entre equipas do fundo da tabela, o Spal venceu o Génova por 1-0, com um golo de Mirco Antenucci (56) e fugiu da zona de despromoção, ocupando agora o 16.º lugar, com oito pontos, mais dois do que o adversário de hoje, que é 19.º.



A Udinese venceu em casa a Atalanta por 2-1, num jogo no qual a formação visitante falhou uma grande penalidade aos 85 minutos, por intermédio de Bryan Cristante.



A equipa de Bergamo adiantou-se no marcador aos 29 minutos, por Jasmin Kurtic, mas a Udinese acabou por conseguir a "reviravolta" com golos de Rodrigo De Paul, aos 46 na conversão de uma grande penalidade, e de Antonin Barak, aos 68.



A 11.ª jornada da liga italiana prossegue ainda hoje com a visita do Cagliari ao terreno do Torino, e fica concluída na segunda-feira com receção do Verona, 18.º da tabela, ao Inter Milão, que em caso de vitória vai manter o segundo lugar, a dois pontos do Nápoles.