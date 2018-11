Nápoles volta a dececionar e fica a oito pontos da líder Juventus

Lusa Comentários 25 Nov, 2018, 16:16 | Futebol Internacional

O conjunto de Carlo Ancelotti, com Mário Rui desde os 74 minutos, somou a segunda igualdade em casa, depois do 1-1 com a Roma, e começa a comprometer as suas ambições de lutar por um cetro que só conquistou com Diego Maradona, em 1986/87 e 1989/90.



Os napolitanos ficaram a oito pontos da 'Juve', que no sábado bateu em casa o Spal por 2-0, e já só têm mais um ponto do que o Inter de Milão, de João Mário, vencedor, também no sábado, por 3-0 na receção ao Frosinone.



Nos outros encontros da tarde, destaque para o Empoli, que esteve a perder em casa por 2-0 com Atalanta e falhou, entre os dois golos, uma grande penalidade, mas ainda venceu por 3-2, num triunfo selado nos descontos pelo argentino Matias Silvestre.



Em Bolonha, a formação local empatou a zero na receção à Fiorentina.



Pela manhã, o veterano central português Bruno Alves apontou o segundo golo do Parma, no triunfo caseiro por 2-1 sobre o Sassuolo, estreando-se a marcar na edição 2018/19 da prova.



O internacional luso, que na terça-feira cumpre 37 anos, faturou aos 25 minutos, num remate oportuno, na sequência de um canto, passando a contar dois tentos na 'Serie A', depois de ter marcado pelo Cagliari, em 2016/17, num desaire por 2-1 em Bolonha.



O marfinense Gervinho apontou, logo aos seis minutos, o primeiro tento dos locais, enquanto o senegalês Khouma Babacar marcou o golo dos forasteiros, aos 36.



Com este resultado, o Parma ascendeu ao sexto lugar, com 20 pontos, à frente da Roma, que no sábado perdeu por 1-0 no reduto da Udinese, e do Sassuolo, ambos com 19.