Nápoles volta a perder Milik por quatro meses

25 Set, 2017, 16:18 | Futebol Internacional

O avançado de 23 anos, que passou metade da última temporada parado com problemas no joelho esquerdo, lesionou-se no joelho direito no embate com o SPAL (3-2), do campeonato italiano, e só vai regressar à competição no próximo ano.



O Nápoles avançou que Milik foi operado com sucesso em Roma e que, nos próximos dias, vai iniciar a sua recuperação.



Esta época, o avançado foi titular em dois jogos e já marcou dois golos.