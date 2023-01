Nápoles voltar a vencer e reforça liderança em Itália

O Nápoles, com o português Mário Rui a titular, reforçou hoje a liderança na Liga italiana de futebol após vencer no terreno da Salernitana, por 2-0, ficando provisoriamente com 12 pontos de vantagem, na 19.ª jornada.