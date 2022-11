Nathan Jones é o novo treinador do Southampton

”, afirmou Nathan Jones em declarações ao sítio do clube.Nathan Jones, de 49 anos, que orientava o Luton, da segunda divisão inglesa, vai estrear-se no banco do Southampton no sábado frente ao Liverpool, em Anfield, antes da pausa de seis semanas para o Mundial do Qatar.”, disse ainda Jones, que assinou um contrato de três anos e meio.Jones estava pela segunda vez no comando técnico do Luton (2019/2022 e 2015/2018), que ocupa a nona posição, com 29 pontos, a nove do líder Burnley, e levou a equipa aos "play-off" de acesso à Premier League na última temporada.Hasenhüttl, de 55 anos, chegou aos "saints" em dezembro de 2018 e deixou o clube após a goleada em casa com o Newcastle (4-1), que atirou o Southampton para a antepenúltima posição da Premier League, na qual venceu apenas um dos últimos nove jogos.