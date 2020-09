Nelson Semedo assina pelo Wolverhampton

De acordo com os 'blaugrana', o conjunto inglês vai pagar 30 milhões de euros, aos quais podem acrescer mais 10 por variáveis, pelo lateral direito, de 26 anos.



O contrato com o 'wolves' será até junho de 2023, com a opção de o prolongar por mais duas temporadas.



Com formação no Sintrense, de onde se mudou para o Benfica em 2012/13, época em que esteve emprestado ao Fátima, Semedo estreou-se na equipa principal das 'águias' em 2015/16, transferindo-se para o FC Barcelona em 2017/18.



No Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, Nelson Semedo vai encontrar os compatriotas Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vítor Ferreira, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.