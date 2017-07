Nelson Semedo em Barcelona faz testes médicos

Mário Aleixo - RTP 14 Jul, 2017, 10:44 / atualizado em 14 Jul, 2017, 11:00 | Futebol Internacional

Logo após o acordo conseguido em Lisboa entre os responsáveis dos dois clubes, o defesa do Benfica seguiu viagem para Barcelona onde se encontra desde as primeiras horas da manhã.



O jogador entrou numa unidade hoteleira da cidade espanhola poucos minutos depois das 8h00.



O acordo firmado entre Benfica e Barcelona foi fixado em 30 milhões de euros, mais 5 milhões por objetivos desportivos que o jogador alcance.



Recorde-se que chegaram 65 jogos com a camisola do Benfica para o jovem defesa convencer os responsáveis do Barcelona.



O acordo foi selado na quinta feira, ao final do dia, no Hotel Tivoli em Lisboa, entre Luís Filipe Vieira, Javier Bordas (dirigente do Barça) e Hugo Valdir, representante da Gestifute do empresário Jorge Mendes.