Nélson Semedo já assinou pelo Barcelona

Os catalães anunciaram na quinta-feira terem chegado a acordo com os 'encarnados' para a transferência do internacional português, mas o Benfica revelou hoje, em comunicado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), estar a negociar, embora sem um acordo finalizado.



Nas redes sociais, o FC Barcelona publicou uma imagem de Semedo com o equipamento dos 'blaugrana', acompanhado da legenda: "Bem-Vindo".







Na página oficial do clube na Internet, o 'barça' revela o programa da apresentação de Nélson Semedo, que assinaria o contrato às 16:15 (hora em Lisboa), subindo à tribuna do Camp Nou às 16:45, meia hora antes de fazer uma sessão fotográfica e uma hora antes de ser apresentado à imprensa.



Os catalães não revelaram dados sobre a transferência, que, de acordo com a imprensa, deverá rondar os 30 milhões de euros.