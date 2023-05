Nélson Semedo prolonga contrato com o Wolverhampton

Nélson Semedo, de 29 anos, chegou ao Wolverhampton em 2020, proveniente do FC Barcelona, e assumiu-se como habitual titular em três épocas ao serviço dos "wolves", nas quais disputou mais 100 jogos – incluindo 39 na atual campanha - e marcou dois golos.O diretor desportivo do clube, Matt Hobbs, manifestou-se “” por ter exercido a opção contratual de prolongar o contrato do lateral direito, “” e que terminava o vínculo ao emblema inglês dentro de um mês.Em Portugal, o lateral representou Sintrense, Fátima e Benfica, tendo se destacado nos encarnados, antes de rumar à Catalunha.Além de Nélson Semedo, integram o plantel do Wolverhampton mais oito jogadores portugueses: o guarda-redes José Sá, o defesa Toti Gomes, os médios Rúben Neves, Matheus Nunes e João Moutinho e os avançados Pedro Neto, Daniel Podence e Chiquinho.