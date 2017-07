Nemanja Matic reforça o Manchester United

Inês Geraldo - RTP 31 Jul, 2017, 16:23 / atualizado em 31 Jul, 2017, 16:35 | Futebol Internacional

De acordo com uma nota publicada no site oficial, o Manchester United anunciou a chegada de Nemanja Matic para reforçar o meio-campo dos Red Devils. Matic chega a Old Trafford proveniente do Chelsea, clube pelo qual foi bicampeão, tendo sido treinado por José Mourinho.





Matic feliz com o reencontro com Mourinho

O contrato assinado entre o internacional sérvio e o Manchester United é de três épocas, com mais uma de opção. Os valores do negócio entre os clubes da Premier League não foram revelados.José Mourinho recebe assim mais um reforço para o meio-campo e diz-se feliz por acolher o sérvio em Old Trafford. "O Nemanja é um jogador à Manchester United, é um jogador à José Mourinho. Ele representa tudo o que quero num futebolista: lealdade, consistência, ambição e é um jogador de equipa"."Gostava de agradecê-lo por ter o desejo de se juntar a nós, sem isso, não seria possível tê-lo aqui connosco. Tenho a certeza de que os nossos jogadores e adeptos vão adorá-lo. Dou as boas-vindas ao nosso novo número 31", declarou o técnico português.O jogador sérvio de 28 anos, que já passou pelo Benfica, falou sobre a felicidade de se juntar ao Manchester United para os próximos três anos e o reencontro com José Mourinho, que o contratou para se juntar ao Chelsea, depois de duas épocas de sucesso em Portugal."Estou extremamente feliz por me juntar ao Manchester United. Trabalhar com José Mourinho uma vez mais é uma oportunidade que simplesmente não podia recusar. Gostei muito do tempo que passei no Chelsea e gostava de agradecer ao clube e fãs o seu apoio"."Estou ansioso para conhecer os meus novos colegas e começar a treinar juntamente com eles".O internacional sérvio mostrou estar entusiasmado com a nova experiência na Premier League e diz esperar ser protagonista na tentativa de conquistar títulos no clube de Old Trafford."Vive-se uma época de entusiasmo no United e estou ansioso por fazer parte de mais um capítulo de história deste fantástico clube", concluiu Matic.