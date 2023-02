Newcastle é travado em casa pelo West Ham e deixa United isolado no terceiro lugar

Em St. James’ Park, os ‘magpies’ entraram no desafio, praticamente, a ganhar, por culpa do remate certeiro do avançado Callum Wilson, logo aos três minutos, uma vantagem que viria a ser anulada pelos ‘pés’ do brasileiro Lucas Paquetá, aos 32.



Com este resultado, a equipa comandada por Eddie Howe passa a somar 40 pontos, no quarto posto, menos dois do que o Manchester United (terceiro) e cinco do que o Manchester City (segundo), que tem um jogo por disputar.



O Arsenal lidera, com 50, apesar da derrota de hoje em Goodison Park, com o Everton (1-0), enquanto o West Ham prossegue na luta pela permanência, no 16.º posto, com 19.