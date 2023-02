Neymar com entorse no tornozelo e dano ligamentar

”, pode ler-se no boletim clínico dos parisienses.O clube da capital francesa não esclareceu se o jogador vai parar durante muito tempo, mas certo é que falhará o jogo de domingo com o rival Marselha, segundo classificado na liga francesa atrás do PSG.Para já, fica em dúvida a gravidade da lesão, a duas semanas da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na qual os parisienses visitam o Bayern Munique após os alemães terem vencido por 1-0 no primeiro encontro.Neymar, de 31 anos, é o capitão e uma das muitas estrelas do clube, por quem cumpriu 29 jogos este ano, apontando 18 golos, o último deles na vitória da ronda anterior ante o Lille (4-3), antes de sair lesionado.Outro jogador que foi substituído devido a problemas físicos, no caso ainda na primeira parte desse embate com a formação orientada por Paulo Fonseca, foi o lateral esquerdo luso Nuno Mendes.Quanto ao jovem português de 20 anos, habitual titular na segunda época em França, o PSG confirma que “após um toque num joelho” o defesa vai poder “voltar aos treinos ainda esta semana”.