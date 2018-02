Neymar dá `xeque-mate` ao Lille na vitória do PSG

Lusa 03 Fev, 2018, 19:12 | Futebol Internacional

A equipa da capital abriu o marcador à beira do intervalo, aos 45+1, pelo lateral esquerdo Yuri Berchiche, vantagem mínima que manteve o Lille dentro da discussão do resultado até ao minuto 77, quando Neymar quebrou a resistência e a força anímica ao adversário ao marcar o segundo golo na execução de um livre direto da 'meia-lua' da área do Lille.



Com o 'baixar de braços' da equipa da casa, o PSG ainda conseguiu chegar ao terceiro golo, 87 minutos, pelo médio argentino Giovani Lo Celso, num lance de boa execução técnica.



Com esta vitória, o PSG reforçou a liderança, passando a somar 62 pontos, mais 11 do que o Marselha, que é o atual segundo classificado, numa jornada que opõe o terceiro, o Lyon, contra o quarto, o Mónaco.



Esta partida disputa-se no domingo, no Principado, cuja equipa, com 47 pontos, tem a possibilidade de, em caso de vitória, ultrapassar o seu opositor, que soma mais um ponto.