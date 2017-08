Neymar despede-se do Barcelona e viaja para Paris

Mário Aleixo - RTP 02 Ago, 2017, 09:24 / atualizado em 02 Ago, 2017, 10:15 | Futebol Internacional

Neymar não treinou na manhã desta quarta-feira e despediu-se dos companheiros do Barcelona.



O internacional brasileiro deslocou-se à cidade desportiva de Sant Joan Despí e saiu 42 minutos depois, numa altura em que o plantel iniciava a sessão de trabalho.



O jornal espanhol “Sport” anunciou que Neymar comunicou ao chegar ao treino do Barcelona que vai dizer adeus ao clube para vestir a camisola do PSG, ao fazer referência à confirmação fornecida pelo departamento de imprensa do clube catalão: "Neymar comunicou no balneário que vai sair. O treinador deu-lhe permissão para não treinar e resolver o futuro".



Neymar despediu-se do corpo técnico e do plantel e informou os antigos companheiros que estava de partida para Paris.



Na capital francesa o futebolista irá encontrar-se com Wagner Ribeiro, um dos seus agentes, para discutir os últimos detalhes do contrato com o clube parisiense e fechar contrato.



Segundo o jornal espanhol AS estará tudo acertado entre Neymar e o clube francês, faltando apenas acertar a forma como será paga a cláusula de rescisão do futebolista, no valor de 222 milhões de euros.



Na terça-feira, o FC Barcelona tinha congelado a verba de 26 milhões de euros referente ao prémio de renovação de contrato com Neymar, para demover o futebolista brasileiro a rumar ao Paris Saint-Germain.



Os 26 milhões de euros foram acordados há um ano, quando Neymar renovou até 2021, numa altura em que já era cobiçado pelo clube parisiense.



O novo contrato previa o pagamento de um prémio de assinatura no ano seguinte e o aumento da cláusula de rescisão de 200 para 222 milhões de euros, verba que o PSG está disposto a suportar.



Neymar, de 24 anos, chegou a Camp Nou em 2013/14 e tem sido um elemento fundamental na equipa do Barcelona. Na temporada transata alcançou o seu melhor registo, com 31 golos em 49 jogos pelos "blaugrana".