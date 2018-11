Neymar e Mbappé em dúvida para a Liga dos Campeões

Lusa Comentários 21 Nov, 2018, 16:53 | Futebol Internacional

“[Os dois jogadores] Passarão por um período de 48 horas de tratamento antes de uma avaliação mais profunda”, anunciou o clube no seu sítio oficial, após os dois atletas terem regressado lesionados das respetivas seleções e serem submetidos a provas médicas.



Neymar abandonou, logo aos oito minutos, o encontro particular do Brasil diante dos Camarões, que terminou com a vitória brasileira por 1-0, enquanto Mbappé saiu aos 36 minutos na vitória por igual resultado da França sobre o Uruguai, também de caráter particular.



Os dois futebolistas devem falhar a receção do líder da liga francesa ao Toulouse, mas também se encontram em risco para o importante duelo da próxima quarta-feira diante do Liverpool, no qual a derrota pode ditar a eliminação precoce da Liga dos Campeões.