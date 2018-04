Neymar está perto do regresso à competição

Lusa Comentários 13 Abr, 2018, 15:54 | Futebol Internacional

“Neymar está perto de regressar. Todos os exames médicos correram bem. Quando ele chegar aqui certamente vai querer jogar. Talvez ainda tenha tempo para jogar alguns jogos até ao final da época”, disse hoje o técnico do PSG, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de domingo, da liga francesa, com o Mónaco.



O brasileiro sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito, em 25 de fevereiro, num jogo do campeonato francês, com o Marselha, e foi operado em 03 de março no Brasil, onde ainda se encontra a recuperar.



Neymar foi operado pelo médico da seleção brasileira Rodrigo Lasmar, que tinha estimado uma paragem de dois a três meses, o que poderia impedir o avançado de voltar a jogar pelo PSG nesta temporada.



“Falta um mês, um mês e pouco. [A lesão] está a progredir bem, está tudo nos conformes”, disse Neymar, na quinta-feira, num programa de televisão brasileiro.



Se vencer o Mónaco no domingo, o PSG sagra-se campeão francês, a cinco jornadas do fim do campeonato.