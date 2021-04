Neymar punido com dois jogos de castigo e Tiago Djaló com um

O terceiro jogo de suspensão ao internacional brasileiro só será aplicado caso este não receba nova sanção, tal como o segundo ao internacional sub-21 português, na sequência da expulsão de ambos na partida de domingo que opôs o Paris Saint-Germain ao Lille, na capital francesa.Neymar viu dois cartões amarelos e, consequentemente, o vermelho, por dois incidentes com jogadores rivais, o primeiro por colocar a mão na cara de Benjamin André, e o segundo, que levou à sua expulsão, por empurrar Tiago Djaló, que também foi expulso por dupla advertência.Com efeito, o craque brasileiro já tinha sido protagonista de um incidente em setembro passado com o central espanhol do Olympique de Marselha, Álvaro González.A Comissão Disciplinar da Liga puniu Tiago Djaló com dois jogos de suspensão, mas o segundo fica isento de cumprir se não voltar a reincidir até ao final do campeonato.

Esta decisão da Liga de Futebol Profissional foi tornada pública quase em cima do início do jogo Bayern Munique-Paris Saint-Germain, dos quartos de final da Liga dos Campeões.