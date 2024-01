A chamada de Niakaté, de 24 anos, conhecida esta quarta-feira, torna-o no terceiro jogador dos minhotos que vai disputar a competição africana, a ter lugar na Costa do Marfim, depois de Luís Asué (da equipa B, internacional da Guiné Equatorial) e Banza (Congo).O Mali está integrado no Grupo E, no qual vai enfrentar a África do Sul, Namíbia e Tunísia.A prova deveria ter acontecido entre junho e julho do ano passado, mas foi adiada para agora devido às inundações provocadas naqueles meses pelas chuvas.