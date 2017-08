Partilhar o artigo Nice anuncia acordo com o médio holandês Wesley Sneijder Imprimir o artigo Nice anuncia acordo com o médio holandês Wesley Sneijder Enviar por email o artigo Nice anuncia acordo com o médio holandês Wesley Sneijder Aumentar a fonte do artigo Nice anuncia acordo com o médio holandês Wesley Sneijder Diminuir a fonte do artigo Nice anuncia acordo com o médio holandês Wesley Sneijder Ouvir o artigo Nice anuncia acordo com o médio holandês Wesley Sneijder