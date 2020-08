Nice vence em Estrasburgo e lidera campeonato francês

O Nice soma seis pontos, mais dois do que o Rennes, que, mais cedo, vencera em casa o Montpellier por 2-1. Pelos visitantes, Pedro Mendes foi titular, substituído a dois minutos do fim.A segunda jornada da Ligue 1 teve início na sexta-feira, com o Lyon, semifinalista na última edição da Liga dos Campeões, a golear o Dijon por 4-1, num jogo com "hat trick" de Depay e o guarda-redes português Anthony Lopes a titular.

Este domingo, a jornada prossegue com mais seis jogos e encerra segunda-feira, com a visita do campeão Paris Saint-Germain a Lens.