Nigéria e Camarões últimas apuradas no mundial feminino

Mário Aleixo 21 Jun, 2019, 08:41 Futebol Internacional

Em Montpellier, no grupo E, um golo de Nchout, aos 90+5 minutos, deu a passagem aos Camarões, no triunfo por 2-1 sobre a Nova Zelândia, que acabou eliminada.



Nchout já tinha marcado aos 57 minutos, mas a Nova Zelândia reentrou na luta pelo apuramento aos 80, graças a um autogolo de Awona.



A seleção africana terminou como uma das melhores terceiras classificadas e, com este triunfo, matou as esperanças da Argentina, que precisava de um empate para ainda ter possibilidades.







Em Reims, a Holanda, campeã europeia, fechou a primeira fase da prova com o primeiro lugar do agrupamento e com um triunfo por 2-1 sobre o Canadá, que também segue para os ‘oitavos’.







No grupo F, a seleção chilena bateu a Tailândia apenas por 2-0 e desperdiçou uma grande penalidade já nos minutos finais, em Rennes.



O que está pela frente



Ainda mais dramático foi o apuramento da Nigéria, que assistiu à jornada no "sofá", e a eliminação do Chile, que ficou a um golo de garantir o apuramento e deixar pelo caminho as africanas.Depois de uma primeira parte sem golos, Waraporn, a guarda-redes da Tailândia, num lance infeliz, aos 48 minutos, deu vantagem ao Chile e Urrutia, aos 80, aumentou a diferença.A um golo do apuramento, Lara acertou na barra, na marcação de uma grande penalidade, aos 85 minutos, e terminou o jogo em lágrimas.Os Estados Unidos, atuais detentores do título, fizeram o pleno no agrupamento, com 18 golos marcados e nenhum sofrido, depois de bater a Suécia, por 2-0, em Le Havre.Horan, logo aos três minutos, e Andersson, na própria baliza, aos 50, assinaram o nome na lista dos marcadores.Nos "oitavos" as norte-americanas vão continuar a defesa do título frente à Espanha, enquanto o Japão, vice-campeão, tem encontro marcado com a Holanda.Os Camarões vão defrontar a Inglaterra, enquanto a Nigéria tem duelo marcado com a Alemanha.O Mundial cumpre um dia de descanso esta sexta-feira e no sábado arrancam os oitavos de final, com os jogos Noruega-Austrália e Alemanha-Nigéria.França-Brasil, Itália-China e Suécia-Canadá completam os quadro de jogos da próxima fase.